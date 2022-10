கடன் வட்டியை குறைக்கணும்.. மின் துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டில் கோரிக்கைகளை அடுக்கிய செந்தில் பாலாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாடு மின்வாரியம் பெற்றுள்ள 71 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடனுக்கான வட்டியை 8 சதவீதமாக குறைக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் நடைபெற்ற மாநில மின்துறை அமைச்சர்கள் மாநாட்டில், தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பங்கேற்றார்.

இந்த மாநாட்டில், மின்சார உற்பத்தியை அதிகரிக்க தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் பணிகள் பற்றி பேசினார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

மேலும்,மத்திய நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்தும் தமிழ்நாடு மின்வாரியம் இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 71 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ள நிலையில், வட்டியை குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Minister Senthil Balaji spoke about the work being done by the TN government to increase electricity production in Electricity Ministers Conference. Also, Minister Senthil Balaji has requested central government to reduce the interest on the 71,000 crore rupees debt of Tamil Nadu Electricity Board.