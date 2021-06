"மிஸ் யூ அப்பா.." கருணாநிதி பற்றி நெகிழும் குஷ்பு.. "எனக்கு தந்தை மாதிரி" உருகும் எஸ்.வி.சேகர்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஒரு நாள் கூட வெற்றிடத்தை உணராமல் இல்லை, நீங்கள் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர், மிஸ் யூ அப்பா என மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பிறந்த நாளில் டுவீட் வெளியிட்டுள்ளார், பாஜகவைச் சேர்ந்த நடிகை குஷ்பு.

எனக்கு தந்தை மாதிரி கருணாநிதி பற்றி உருகும் எஸ்.வி.சேகர் - வீடியோ

குஷ்பு தனது அரசியலின் ஆரம்ப காலங்களில் திமுகவில் இருந்தார். அப்போது திமுகவின் தலைவராக இருந்த கருணாநிதியுடன் அவ்வப்போது சந்தித்து பேசும் வாய்ப்பு அவருக்கு அமைந்தன.

ரூ1,500 கோடியில் 30 கோடி பயாலஜிக்கல்-இ தடுப்பூசிகளை பெற நடவடிக்கை- மத்திய அரசு

ஆனால், வேறு சில நிர்வாகிகளுக்கும், குஷ்புவிற்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது. இதையடுத்து திமுகவிலிருந்து விலகி காங்கிரசில் இணைந்தார். ஆனால் அங்கும் லோக்சபா தேர்தலில் சீட் கொடுக்காத கோபத்தில், பாஜகவில் சேர்ந்தார். ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் இந்த சட்டசபை தேர்தலில் குஷ்பு போட்டியிட்டார். ஆனால், திமுக வேட்பாளர் எழிலனிடம் தோற்றார்.

English summary

"There isn’t a single day when I don’t feel the vaccum. A Guru is above GOD. And you have been my best teacher. I am sure your blessings will always be showered upon me. Miss you Appa" Kushbu Sundar wishes Karunanidhi.