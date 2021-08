ஆகஸ்ட் 15ல் வரும் 100வது நாள்.. இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் ஸ்டாலின்.. போட்ட அதிரடி உத்தரவு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு கடந்த மே 7ம் தேதி பதவியேற்றது. அவர் தலைமையிலான அரசு பதவியேற்று 100வது நாள் சுதந்திரத் தினமான ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி வருகிறது. அன்று தேசிய கொடி ஏற்றப்போகிறார். இதனால் இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் உள்ள ஸ்டாலின், உங்கள் தொகுதியில் முதல்வர் திட்டத்தில் பெறப்பட்ட அத்தனை மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்.

உள்ளாட்சி தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில் மக்களிடையே அரசின் மீது நம்பிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் ஸ்டாலின், 'உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்' திட்டத்தில் முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறாராம்.

ஸ்டாலின் சட்டசபை தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது முன்வைத்த விஷயம், 'உங்கள் தொகுதியில் ஸ்டாலின்' என்ற திட்டம். ஒவ்வொரு ஊராக போய் மனு வாங்கிய ஸ்டாலின், அதை ஒரு பெட்டியில் போட்டு வைத்து வந்தார். ஆட்சிக்கு வந்த பின் இவை திறக்கப்பட்டு முதல் 100 நாளில் இந்த பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்படும் என்று மக்களிடம் உறுதி அளித்தார்.

English summary

August 15 marks the 100th day of the inauguration of the Stalin-led DMK government. Stalin is going to hoist the national flag on the day. Stalin, thus doubly pleased, has ordered action on all the petitions received under the 'Chief Minister in your constituency' scheme.