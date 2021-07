டெல்லி சென்றார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.. குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் நாளை சந்திப்பு!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்திக்க டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார். முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் நினைவு நாளின் போது அவரது படத்திறப்பு விழாவில் பங்கேற்க வருமாறு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை அழைக்க ஸ்டாலின் திட்டமிட்டுள்ளாராம்

தமிழக அரசின் பட்ஜெட் கூட்டம் விரைவில் கூடப்போகிறது. தற்போது துறை ரீதியிலான ஆய்வுக் கூட்டங்களை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் நடத்தி வருகிறார்.

முதல்முறையாக முதல்வராக பதவியேற்றுள்ள ஸ்டாலின், தன்னுடைய இந்த ஐந்து ஆட்சியை காலத்தின் செயல்திட்டங்கள் பல காலம் பேசப்பட வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளார். அதற்கு தகுந்தாற்போல் பட்ஜெட்டை சிறப்பாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கிறார். அதற்காகத்தான் பொருளாதார நிபுணர்கள்கள் குழுவை அமைக்கவும் உத்தரவிட்டார்.

English summary

According to sources, Stalin is planning to visit Delhi soon. During his visit to Delhi, Stalin planned to invite President Ramnath Govind to attend the inauguration of former Chief Minister Karunanidhi's memorial day.