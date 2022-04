"தமிழகத்தை திராவிட இயக்கங்கள்தான் ஆளும்!" செங்கோட்டையன் அதிரடி உரை! மேஜையை தட்டிய திமுக எம்எல்ஏக்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தை திராவிட இயக்கங்கள்தான் ஆளும் என அதிமுக எம்எல்ஏ செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார். இதனை திமுக உறுப்பினர்கள் மேஜையை தட்டி வரவேற்றனர்.

தமிழக சட்டசபையில் பள்ளிக் கல்வித் துறை மீதான மானிய கோரிக்கை குறித்த விவாதம் நடைபெற்றது. அப்போது கோபிசெட்டிபாளையம் எம்எல்ஏ செங்கோட்டையன் பேசினார்.

அவர் கூறுகையில் தமிழகத்தை திராவிட இயக்கங்கள்தான் ஆளும். வேறு எவராலும் தமிழகத்தை ஆள முடியாது என்றார். அப்போது திமுக உறுப்பினர்கள் மேஜையை தட்டி ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

தமிழகத்தை பாஜக ஆளும் என கூறி வரும் நிலையில் தேசிய அரசியலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் உள்ள அதிமுக தமிழகத்தை திராவிட இயக்கங்களை தவிர வேறு எவராலும் ஆள முடியாது என கூறியுள்ளது பெரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவே கருதப்படுகிறது.

English summary

ADMK MLA Sengottaiyan says that Tamilnadu will be ruled only by dravidian parties, no one else.