எல்லாம் சதி.. அப்பவே அவர் தட்டி கேட்டு இருக்கணும்.. சைலன்ட் ஆன கமல்.. மநீமவில் என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியில் இருந்து பல நிர்வாகிகள் அடுத்தடுத்து வெளியேறிய நிலையில் அதன் தலைவர் கமல்ஹாசன் விரைவில் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்துவார் என்று கூறப்படுகிறது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின் நடிகர் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி பெரிய பிளவை சந்தித்துள்ளது. கட்சியின் இரண்டாம் கட்ட மற்றும் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் அடுத்தடுத்து வெளியேறி வருகிறார்கள்.

பிக்பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளர்கள் வார வாராம் எவிக்ட் ஆவது போல அடுத்தடுத்து முக்கிய தலைவர்கள் பலர் கட்சியில் இருந்து வெளியேறிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். கமலின் தலைமையை விமர்சனம் செய்து இவர்கள் கட்சியில் இருந்து விலகி வருவது மநீம தொண்டர்களை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

மகேந்திரன் ஒரு 'துரோகி'.. தோல்வியின்போது ஓடும் கோழைகளைப் பற்றி பொருட்படுத்தியதில்லை.. கமல் காட்டம்

English summary

MNM chief Kamal Haasan will hold a meeting soon to revamp the party as many prominent leaders left the party after the election.