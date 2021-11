கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறும் கமல்ஹாசன் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாரா?.. வைரலாகும் புகைப்படம்.. உண்மை என்ன?

Chennai

சென்னை: கொரோனாவுக்காக சிகிச்சை பெற்று வரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் டிஸ்சார் ஆகவில்லை என்றும் அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆனது போன்று சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகும் புகைப்படம் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எடுக்கப்பட்டது என அக்கட்சியின் ஊடகப் பிரிவு விளக்கமளித்துள்ளது.

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவரும் நடிகருமான கமல்ஹாசன் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அமெரிக்கா பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பினார். அவருக்கு தொடர்ந்து இருமல், சளி இருந்தது.

இதையடுத்து மருத்துவமனையில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் அவருக்கு வைரஸ் தொற்று இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவர் போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

