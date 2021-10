சும்மா.. காட்டினாலே காசு போகும்! கியூஆர் கோடு அனுப்பி பணத்தை சுருட்டும் கும்பல்..!

Chennai

சென்னை: சும்மா நீங்கள் உங்கள் மொபைலை காட்டினாலே காசு போய்விடும். கியூஆர்கோடு அனுப்பி பணத்தை அபேஸ் செய்யும் திருடர்கள் அதிகமாக உள்ளார்கள். உங்களை நூதன முறையில் பணத்தை பறிக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

குறிப்பாக வியாபாரிகளை கியூஆர் கோடு மூலம் ஏமாற்றுவது அதிகரித்துள்ளது. எனவே அவர்கள் யாராவது கியூஆர்கோடு அனுப்பி பணத்தை தர ஸ்கேன் செய்ய சொன்னால் எந்த காரணம் கொண்டு செய்ய வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் வியாபாரிகளும் பொதுமக்களுடன் விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது.

இப்போது எல்லாம் பெரிய வணிகவளாகங்கள் முதல் சிறிய தள்ளுவண்டி கடைகள்வரை க்யூ.ஆர் கோடு அட்டையில் வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை செலுத்த முடியும். க்யூ.ஆர் கோடு என்பது வாடிக்கையாளரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணத்தை உடனடியாக செலுத்துவதற்கான வசதியாகும்(Quick Response). ஸ்மார்ட்போனில் பதிவு செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்கில் இருந்து, யாருக்கு பணம் செலுத்தவேண்டுமோ, அவர்களின் க்யூ.ஆர் கோடை ஸ்கேன் செய்து பணம் அனுப்பும் முறை தான் க்யூ.ஆர் கோடு ஸ்கேன் முறையாகும்.

