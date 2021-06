பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு நடத்த பாஜக, பாமக எதிர்ப்பு.. அதிமுக நடுநிலை.. திமுக ஆதரவு- அன்பில் மகேஷ் தகவல்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 12ம் வகுப்பு பொது தேர்வு நடத்துவதற்கு திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா நோய்த் தொற்று பரவ காரணமாக சிபிஎஸ்சி 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, தமிழகத்திலும் பொதுத்தேர்வுகளை ரத்து செய்வது குறித்து கோரிக்கைகள் எழுந்தன. ஆனால், இந்த மதிப்பெண் அடிப்படையில்தான் மருத்துவ கல்வி உள்ளிட்டவற்றுக்கு உயர் படிப்புகளுக்கு சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும் என்று தமிழக அரசு கருதுகிறது .

மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ வெளியிட்ட அறிக்கையில் பொதுத்தேர்வு ரத்து செய்வதன் மூலமாக நீட் தேர்வை மட்டுமே நாடு முழுக்க சேர்க்கைக்கான தகுதியாக மத்திய அரசு கொண்டுவர நினைக்கிறது. இந்த சதி வலையில் தமிழகம் விழுந்துவிடக்கூடாது பொதுத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

நீட் தேர்வு பாதிப்பு தொடர்பாக ஆய்வு செய்ய நீதிபதி ராஜன் தலைமையில் குழு- முதல்வர் ஸ்டாலின்

English summary

Tamil Nadu school education minister Anbil Mahesh Poyyamozhi says, most of the political parties are supporting to conduct Plus two examination in Tamil Nadu, chief minister MK Stalin will take appropriate decision, he said.