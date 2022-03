உரசல்.. "கூட்டாட்சி என்ற சொல்லை பார்த்து ஆளுநர் பயப்பட வேண்டாம்.." முரசொலி தலையங்கம்

Chennai

சென்னை: மத்தியில் கூட்டாட்சியை ஒப்புக் கொண்டுதான்" மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பதே கேட்கப்படுகிறது. எனவே கூட்டாட்சி என்ற சொல்லை பார்த்து ஆளுநர் பயப்படத் தேவையில்லை என முரசொலி தலையங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து முரசொலி தலையங்கத்தில் கூட்டாட்சியும் கூட்டாஞ்சோறும் என்ற தலைப்பில் குறிப்பிடுகையில், முதத்மிழறிஞர் கருணாநிதி ஒரு கதையை அடிக்கடிக் குறிப்பிடுவார்கள்.

ஓவியன் ஒருவன், ஒரு பெண்ணின் ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டு இருந்தான். அதனை பார்த்துக் கொண்டு இருந்த ஒருவன் கால் விரல் தவறாக இருக்கிறது என்று சொன்னானாம். ஓவியனும் அதனை ஒப்புக் கொண்டான், திருத்தினான். தான் சொன்னதை ஏற்றுக் கொண்டான் ஓவியன் என்பதால் வரிசையாக ஒவ்வொன்றுக்கும் திருத்தம் சொல்லத் தொடங்கினான் அந்த பார்வையாளன்.

அதனால்தான் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டமானது. "India that is bharath, shall be union of states" என்று தெளிவாகக் குறிப்பிடுகிறது. பல்வேறு தேசிய இனங்களின் சேர்க்கைதான் இந்தியா. இந்த நாட்டில் 1652 மொழிகளைப் பேசும் மக்கள் வாழ்கிறார்கள். 826 பெருமொழிகளாக இவை வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு இனங்கள் இருக்கிறது. பல்வேறு மாநிலங்களாக இருக்கிறோம். இவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து இந்தியாவைக் காக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருப்போம். அந்த ஒற்றுமையை எதனால் உருவாக்க முடியும்? "மாநிலத்தில் சுயாட்சி, மத்தியில் கூட்டாட்சி" என்ற தத்துவத்தின் மூலமாகத் தான் உருவாக்க முடியும். "மாநிலத்தில் சுயாட்சி" என்பது பிரிவினைவாதச் சொல் அல்ல. "மத்தியில் கூட்டாட்சியை ஒப்புக் கொண்டுதான்" மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்பதே கேட்கப்படுகிறது. எனவே கூட்டாட்சி என்ற சொல்லை பார்த்து ஆளுநர் பயப்படத் தேவையில்லை. இவ்வாறு அந்த தலையங்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

