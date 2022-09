‘பொய்ச் செய்தி’.. இப்போதான் தெரியும்..! திமுக எம்.பி, முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் மன்னிப்பு கேட்ட குஷ்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பொய்யான செய்தியைப் பகிர்ந்துவிட்டேன் எனக் கூறி தருமபுரி திமுக எம்.பி செந்தில் குமாரிடம் மன்னிப்புக் கோரியுள்ளார் பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் குஷ்பு.

தருமபுரி திமுக எம்.பி செந்தில் குமார், பூமி பூஜைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கல்லை எட்டி உதைத்ததாக வலதுசாரி ஆதரவாளர் சுமந்த் சி ராமன் குற்றம்சாட்டினார்.

அவர் சொன்ன தகவல் பொய் என்றும், அங்கிருந்த பெண்களுக்கு இடம் தரவே கற்களை நகர்த்தியதாகவும், சந்தேகம் இருந்தால் அங்கிருந்த மாவட்ட ஆட்சியரையும் பாமக எம்.எல்.ஏவையும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றும் பதிலடி கொடுத்திருந்தார் திமுக எம்.பி செந்தில்குமார்.

சுமந்த் சி ராமன் வெளியிட்ட தகவலை பாஜக நிர்வாகி குஷ்புவும் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். இந்நிலையில், அது பொய்யான செய்தி எனத் தெரியவந்ததால் அதனை நீக்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் குஷ்பு.

English summary

BJP national executive committee member Khushbu has deleted the tweet saying that he had shared fake news and apologized to Dharmapuri DMK MP Senthil Kumar and Chief Minister Stalin.