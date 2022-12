எனக்கு ஒரே “சாணக்கிய” தலைவர்.. யாரை சொல்கிறார் காயத்ரி ரகுராம்? ஓயாமல் தொடரும் பாஜக பஞ்சாயத்து

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜக மாநில தலைமையால் நடவடிக்கைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு இருக்கும் நடிகை காயத்ரி ரகுராம், தனது ஒரே தலைவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடிதான் என்று பதிவிட்டு உள்ளார்.

பாஜக மாநில சிறுபான்மை அணி தலைவராக இருக்கும் டெய்சிக்கும், பாஜக ஓபிசி பிரிவு மாநில பொதுச்செயலாளராக பதவி வகித்த சூர்யா சிவாவுக்கும் இடையிலான தொலைபேசி உரையாடல் கடந்த மாதம் வெளியானது.

அந்த ஆடியோவில், டெய்சியை கொச்சையான வார்த்தைகளை கொண்டு தரக்குறைவாக திட்டிய சூர்யா சிவா, கொலை மிரட்டல் விடுத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Actress Gayathri Raghuram, who is being targeted by the BJP state leadership, has posted that her only leader is Prime Minister Narendra Modi.