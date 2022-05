மன்னிக்க ராகுல் காந்தி யார்? ராஜீவ் காந்தி என்ன பெரிய தியாகியா? கொந்தளித்த சீமான்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ராஜீவ் காந்தி என்ன பெரிய தியாகியா? எனவும், ரூ.400 கோடி பீரங்கி ஊழல், ஒரு ராணுவத்தை அனுப்பி இனத்தையே அழித்தது என்று பல விஷயத்தை ராஜீவ் காந்தி செய்துள்ளார் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆவேசமாகக் கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி கடந்த 1991ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்தல் பிரசாரம் செய்ய வந்தபோது ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தற்கொலை படை மனித வெடிகுண்டால் தாக்குதலில் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய வழக்கில் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி மட்டுமல்லாது, லதா கண்ணன், கோகிலா, சல்வார் கமீஸ் அணிந்திருந்த பெண், ராஜீவ் காந்தியின் பாதுகாப்பு அதிகாரி, மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரி முகமது இக்பால் உள்ளிட்ட 9 காவலர்கள் உயிரிழந்தனர்.

ஶ்ரீபெரும்புதூரில் ராஜீவ் காந்தியுடன் எத்தனை காங். தலைவர்கள் இறந்தனர்? ஜி.கே.வாசனுக்கு சுளீர் கேள்வி

English summary

What great martyr was Rajiv Gandhi? Seeman, the chief co-ordinator of the Naam Tamil Party, has angrily said that Rajiv Gandhi had done many things, such as the Rs 400 crore artillery scandal, sending an army to destroy the nation.