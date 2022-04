நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன்... மோடி பற்றிய சர்ச்சைகளுக்குப் பின் இளையராஜா பாடல் - காரணம் என்ன?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரதமர் மோடி பற்றி பாராட்டி எழுதி சர்ச்சையான பின்னர் முதன் முறையாக பாடல் ஒன்றின் சில வரிகளைப் பாடி ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் இளையராஜா. தளபதி படத்தில் வரும் பாடலில் மாற்றங்கள் செய்து 'நான் உன்னை நீங்க மாட்டேன். நீங்கினால் தூங்க மாட்டேன் "பாடுவேன் உனக்காகவே... இந்த நாள் நன்னாள் என்று பாடு... என்னதான் இன்னும் உண்டு கூறு" என்று பாடியுள்ளார் இளையராஜா.

டெல்லியில் உள்ள புளூகிராஃப் டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேசன் என்ற நிறுவனம், 'மோடியும் அம்பேத்கரும்: சீர்திருத்தவாதியின் சிந்தனையும் செயல்வீரரின் நடவடிக்கையும்' என்ற பெயரில் புத்தகம் ஒன்றை அம்பேத்கரின் பிறந்தநாளான ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி வெளியிட்டது.

இந்தப் புத்தகத்தின் முன்னுரையில், பிரதமர் மோடி அம்பேத்கருக்கு இணையானவர் என்றும் பிரதமர் மோடி ஆட்சியின் பல திட்டங்கள், அம்பேத்கரின் சிந்தனையை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இளையராஜா பத்தி இவ்ளோ பேசறீங்களே.. தீராத பிரச்சினை நாட்ல எவ்வளவோ இருக்கு! பேசறீங்களா.. தங்கர் பச்சான்

English summary

Ilayaraja sang a few lines of a song on Twitter for the first time after a controversy over writing praises about Prime Minister Modi. The commander made changes to the song that comes in the film and said ‘I won’t leave you. Ilayaraja sang "I will sing for you ... Sing good day today ... Tell me what else you have".