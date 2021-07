நாகூர் தர்கா, வேளாங்கண்ணி தேவாலயம், சிக்கல் சிங்கார வேலர் ஆலயம் திறப்பு - பக்தர்கள் வழிபாடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா இரண்டாம் அலை ஊரடங்கில் தளர்வு அளிக்கப்பட்ட நிலையில் வழிபாட்டு தளங்களை இன்றுமுதல் திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அதனை தொடர்ந்து நாகை மாவட்டத்தில் உலக புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்கா, வேளாங்கண்ணி பேராலயம் மற்றும் சிக்கல் சிங்காரவேலர் ஆலயம் உள்ளிட்ட வழிபாட்டு தளங்கள் இன்று திறக்கப்பட்டது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்று அதிவேகமாக பரவியதால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டது. இதனால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களிலும் வழிபாட்டு தலங்களிலும் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் ஊடரங்கில் சில தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அரசு வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை பின்பற்றி இன்று தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களிலும் அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களிலும் காலை முதல் பொதுமக்கள் வழிபாடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

English summary

The Tamil Nadu government has ordered the reopening of places of worship from today as the second wave of curfew has been relaxed. Following this, places of worship including the world famous Nagore Dargah, Velankanni Cathedral and Sikkal Singaravelar Temple were inaugurated today in Nagai District.