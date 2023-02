திமுக எம்.எல்.ஏக்கள் அள்ளிக் கொடுத்த 1.29 கோடி! அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் மனம் இறங்காதது ஏன்?

அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ‛நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேசன்’ திட்டம் துவங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நன்கொடை வழங்குவார்களா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சென்னை: அரசுப் பள்ளிகளை மேம்படுத்த வேண்டி அறிமுக செய்யப்பட்டுள்ள அற்புதமான திட்டம் 'நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேசன்'. இந்தத் திட்டத்தைக் கடந்த டிசம்பர் மாதம் தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தனது சொந்த நிதியிலிருந்து 5 லட்சம் வழங்கினார். தமிழ்நாடு அரசின் இந்த முன்முயற்சியைப் பலரும் ஆதரித்து வருகின்றனர்.

இதன் அடுத்தகட்ட அதிரடியாக ஒரு சிறப்பான சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தங்களது ஒருமாத ஊதிய தொகையான ரூபாய் 1.29 கோடியை அரசுக்கு அள்ளிக் கொடுத்துள்ளனர். அதற்கான காசோலையை திமுக சட்டமன்ற கொறடா கோவி. செழியனும் பள்ளிக் கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷும் முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் வழங்கி உள்ளனர்.

இதன்பின் தனியே ஸ்டாலினைச் சந்தித்து சபாநாயகர் அப்பாவு தனது ஒரு மாத ஊதியத்தை அளித்துள்ளார். தனியார் உதவியுடன் தரமாக மாறப்போகின்றன தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகள். இந்த நல்ல காரியத்திற்கு முன்னுதாரணமாக முகம் காட்டி உள்ள கோவி செழியனிடம் நாம் பேசினோம்.

'நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன்’ : ஒரு மாத ஊதியத்தை அப்படியே முதல்வரிடம் வழங்கிய திமுக எம்.எல்.ஏக்கள்!

'Namma School Foundation' is a wonderful project introduced to improve government schools. Chief Minister M. K. Stalin, who launched this project last December, provided 5 lakhs from his own funds. Many people are supporting this initiative of the Tamil Nadu government. In the next step, a remarkable incident took place. All the DMK legislators have given their monthly salary of Rs 1.29 crore to the government for this scheme. DMK assembly whip Korada Kovi presented the check for that. Cheliyan and School Education Minister Anbil Mahesh presented it to Chief Minister Stalin.