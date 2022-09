ரூ.20 ஆயிரம் கமிஷன்? வங்கியில் கூச்சல் போட்டு கலாட்டா! நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினி மீது மீண்டும் சர்ச்சை

Chennai

oi-Halley Karthik

செங்கல்பட்டு: மாமல்லபுரத்தில் நரிக்குறவ இன பெண் அஸ்வினி வங்கியில் சத்தம்போட்டுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இது குறித்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவிவருகிறது. ஏற்கெனவே தனக்கு அறிவிக்கப்பட்ட கடன் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்று கூறி அஸ்வினி வீடியோ வெளியிட்டிருந்தது பரபரப்பை எற்படுத்தியிருந்த நிலையில் இந்த வீடியோவும் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சம்பவத்தில் வங்கி தரப்பில் அஸ்வினி மீது குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அஸ்வினி இதனை மறுத்துள்ளார்.

நான் அராஜகம் செய்றேனா.. பொய்! இன்னமும் எங்களை கேவலமாக நடத்துறாங்க.. நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினி விளக்கம்

English summary

In Mamallapuram, the incident of a Narikuravar community woman Ashwini making noise in Bank has created a sensation. The video is currently going trending on social media. Ashwini had posted a video saying that she has not yet received the loan that she had already announced and this video is also being shared rapidly. Ashwini has been accused by the bank in this incident. But Ashwini denied this.