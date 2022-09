பட்டியலின மக்கள் மதம் மாறினால் எஸ்சி இல்லை! சாதி சான்றிதழ் செல்லாது! அதிரடியாய் சொன்ன அருண் ஹால்தர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பட்டியல் இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் மதம் மாறும் பொழுது தானாக பட்டியலினத்தில் இருந்து வெளியேறுகின்றனர். அவர்களுக்கு பட்டியலினத்தை சார்ந்தவர் என்று சாதி சான்றிதழ் இருந்தால் அது செல்லாது என தேசிய பட்டியலின ஆணைய துணைத்தலைவர் அருண் ஹால்தர் கூறியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு ஊர்களில் பட்டியலின மக்களுக்கு சுடுகாடு செல்ல தனிப்பாதை உள்ள முறை மாற்றப்பட வேண்டும், மற்றும் மதம் மாறியவர்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் வழக்க வேண்டுமென தமிழகத்தில் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக கிருஸ்தவ மதத்திற்கு மாறிய பட்டியலின மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் (எஸ்.சி) என சான்றிதழ் வழங்க வேண்டுமென பல்வேறு கட்சிகள், அமைப்புகள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன. ஆனால் அதற்கு சட்டத்தில் இடமில்லை என கூறப்படுகிறது.

English summary

National Scheduled Commission Vice-Chairman Arun Halder has said that when people who belong to Scheduled cast people change their religion, they automatically leave the Scheduled Caste and if their caste certificate is invalid, it is invalid.