கூட்டணி தர்மம்.. கட்டளையிட்ட ஸ்டாலின் - ராஜினாமா செய்த நெல்லிக்குப்பம் ஜெயப்பிரபா.. விசிக ஹேப்பி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி துணைத் தலைவராகத் தேர்வுபெற்ற ஜெயபிரபா தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆணையை ஏற்று பதவி விலகினார். இதனை தொல்.திருமாவளவன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் கடந்த மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற்றது. 22ஆம் தேதியன்று வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது. வெற்றி பெற்ற கவுன்சிலர்கள் மார்ச் 2ஆம் தேதி பதவியேற்றனர். மார்ச் 4ஆம் தேதியன்று மறைமுகத் தேர்தல் நடைபெற்றது.

கடலுார் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி தலைவர் பதவி பொது பிரிவினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. மொத்தமுள்ள 30 வார்டுகளில் திமுக - 11, விடுதலை சிறுத்தைகள்- 2, காங்கிரஸ்- 1, முஸ்லிம் லீக் - 1, மனித நேய மக்கள் கட்சி - 1, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி - 1, மதிமுக - 1 உட்பட திமுக கூட்டணி 18 இடங்களை வெற்றி பெற்றது. சுயேச்சைகள் - 7, தேமுதிக - 1, அதிமுக - 3, பாமக - 1 இடங்களை பிடித்தன. இதில், மூன்று சுயேச்சைகள் திமுகவில் இணைந்ததால் கூட்டணி பலம் 21ஆக உயர்ந்தது.

English summary

Jayaprabha, who was elected as the Deputy Chairman of Nellikuppam Town Council, resigned on the orders of the Chief Minister of Tamil Nadu.