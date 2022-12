அண்ணாமலை அண்ணே.. ரஃபேல் வாட்ச் பில் வருமா? வராதா? வேலை கிடக்கு! மீம்ஸ் தெறிக்கவிட்ட நெட்டிசன்ஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கட்டியிருக்கும் 'ரஃபேல் வாட்ச்' ரசீதை திமுக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேட்க, அதற்கான பில்லை இதுவரை வெளியிடாமல், சொத்து, வருமான விவரங்களை வெளியிடுவேன் எனக் கூறி வருகிறார் அண்ணாமலை. இதையொட்டி, வாட்ச் வாங்கிய ரசீதை வெளியிடாமல் காலந்தாழ்த்தி வரும் அண்ணாமலையை கிண்டல் செய்து சமூக வலைதளங்களில் மீம்ஸ் பறக்கின்றன. அவற்றில் சில இங்கே..

அண்ணாமலை கையில் அணிந்திருந்த வாட்ச்சின் விலை 5 லட்சம் ரூபாய் என தெரிய வந்ததையடுத்து பலரும் அண்ணாமலைக்கு இவ்வளவு மதிப்புள்ள வாட்ச் வாங்க பணம் எங்கிருந்து வந்தது என பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர்.

அப்போது அதற்கு பதில் அளித்துப் பேசிய அண்ணாமலை, நான் தேசியவாதி. அதனால் ரஃபேல் விமான பாகத்தில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்ட வாட்ச்சை கட்டியிருக்கிறேன், 2021ல் பாஜக தலைவரான பிறகு தான் வாட்ச் வாங்கினேன் என்றார்.

அதனை விமர்சித்த அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி, பிரான்ஸ் நிறுவனத்திற்காக, உலகில் வெறும் 500 கை கடிகாரங்கள் மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டு, 5 லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேல் விலையுள்ள ரஃபேல் வாட்ச்சை வெறும் 4 ஆட்டுக்குட்டிகள் மட்டுமே சொத்தென சொல்லும் ஆட்டுப்புளுகர் கட்டியிருக்கிறார். வாட்ச் வாங்கிய ரசீதை வெளியிட முடியுமா? என சவால் விட்டார்.

ரஃபேல் வாட்ச் தான் திருப்புமுனை.. 2024ல் பாஜகவுக்கு 25 தொகுதிகளில் வெற்றி.. அண்ணாமலை சூசகம்!

English summary

Memes are flying on social media mocking Annamalai for not releasing the receipt of Rafale watch of Bell & Ross complay. Here are some of the memes trolling Annamalai.