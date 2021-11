Exclusive: குமுறும் மாணவிகள்.. திண்டுக்கல் நர்சிங் கல்லூரி பாலியல் சீண்டல் பற்றி பகீர் தகவல்கள்

Chennai

சென்னை: திண்டுக்கல் பழனி சாலையில் முத்தனாம்பட்டி பகுதியில் உள்ள சுரபி நர்சிங் கல்லூரி தாளாளர் ஜோதிமுருகன் மீது அக்கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவிகள் பாலியல் புகார் கொடுத்ததையடுத்து போலீசார் அவர் மீது போக்சோ உள்ளிட்ட 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இதில் தொடர்புடைய கல்லூரி விடுதி காப்பாளர் அர்ச்சனா ஏற்கனவே கைது செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில், திண்டுக்கல் சரக போலீஸ் டி.ஐ.ஜி. விஜயகுமாரி உத்தரவின்பேரில் 5 தனிப்படையினர் பொள்ளாச்சி, கோவை, கொடைக்கானல், சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் தனிப்படை போலீசார் முகாமிட்டு ஜோதி முருகனை தேடி வந்தனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூர் நீதிமன்றத்தில் ஜோதிமுருகன் சரணடைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நீதிமன்ற காவலுக்குப் பிறகு அவரிடம் விசாரிக்கு வேண்டிய முறையில் விசாரித்தால் பல அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

Surabi College owner Jyoti Murugan, who was caught in a sexual harassment case in Dindigul, has surrendered in the Polur court in Thiruvannamalai district. In this situation, a complaint has arisen that he took the students in a car, gave them ice cream, told them to dance and sexually harassed them