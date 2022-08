ட்யூசன் எடுத்தா நல்லாசிரியர் விருது நோ! பள்ளிக்கல்வித்துறையின் ’வாத்தி’ ரெய்டு! ஷாக்கான ஆசிரியர்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கப்படும் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் நல்லாசியர் விருதுக்கு ட்யூசன் எடுக்கும் ஆசிரியர்களின் பெயரை பரிந்துரைக்கக் கூடாது எனவும், அரசியல் தொடர்புள்ள ஆசிரியர்களின் பெயர்களையும் மாநில நல்லாசிரியர் விருதுக்கு பரிந்துரைக்கக் கூடாது என பள்ளிக் கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவினை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆசிரியராகப் பணியாற்றி, குடியரசுத் தலைவராக உயர்ந்த டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இதையொட்டி ஆண்டு தோறும் சிறப்பாக பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பெயரில் நல்லாசிரியர் விருது வழங்கப்பட்டு கவுரவிக்கப்படுவது வழக்கம்.

