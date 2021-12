அட.. பெண்ணின் திருமண வயதை உயர்த்த அரசு முடிவு செய்ததும்.. நம்ம மக்கள் பண்ற வேலையை பாருங்க!

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பெண்களின் சட்டபூா்வ திருமண வயதை 18 இல் இருந்து 21-ஆக உயா்த்துவதற்கு மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கும் நிலையில், மக்கள் வேறு ஒரு பிளானில் காய் நகர்த்த ஆரம்பித்து விட்டனராம்.

இந்தியாவில் தற்போது ஆண்களின் திருமண வயது 21ஆகவும் பெண்களின் திருமண வயது 18ஆகவும் உள்ளது. பெண்களின் சட்டப்பூர்வ திருமண வயதை உயர்த்த மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.

பெண்களின் திருமண வயதை உயா்த்துவதற்கு அரசு பரிசீலித்து வருவதாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருந்தாா். இதுதொடா்பாக ஆய்வு செய்வதற்கு சமதா கட்சியின் முன்னாள் தலைவா் ஜெயா ஜேட்லி தலைமையில் 4 போ குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்தக் குழு, ஆண்களின் திருமண வயதுக்கு நிகராக பெண்களின் திருமண வயதை 21ஆக உயா்த்துவதற்குப் பரிந்துரை செய்துள்ளது.

English summary

Central government's decision to raise the legal marriage age for women from 18 to 21, it has been alleged that economically weakened families are increasingly intensifying their efforts to marry their daughters.