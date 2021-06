லைசென்ஸ் வாங்க மாறிய விதிகள்.. மக்களுக்கும் நல்லதல்ல. எங்களுக்கும் நல்லதல்ல.. டிரைவிங் ஸ்கூல்கள்

Chennai

சென்னை: டிரைவிங் லைசென்ஸ் தொடர்பான மத்திய அரசின் புதிய விதிகளால் பயிற்சி கட்டணம் பல மடங்கு உயரும் என்றும் பொதுமக்களுக்கு பெரும் சிரமங்கள் ஏற்படும் என்றும் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி உரிமையாளர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் திறன் வாய்ந்த டிரைவர்களுக்கான பற்றாக்குறை காணப்படுகிறது. சாலை விதிகள் பற்றிய புரிதல் இல்லாமல் விபத்துகளும் அதிகமாக நடக்கிறது.

எனவே திறமையான டிரைவர்களை உருவாக்க அங்கீகாரம் பெற்ற ஓட்டுனர் பயிற்சி மையங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு முடிவு செய்தது.

தற்போது உள்ள நடைமுறையின் படி, அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற பயிற்சி பள்ளிகளில் ஓட்டுனராக, பயிற்சி பெற்றவர்கள், ஆர்.டி.ஓ எனப்படும், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில், வாகனத்தை முறையாக ஓட்டினால் மட்டுமே தற்போது வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த நடைமுறையை மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் அப்படியே மாற்றி உள்ளது.

