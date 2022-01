'மலர்ந்தது 2022'.. மக்கள் உற்சாக கொண்டாட்டம்.. கோவில்கள், தேவாலயங்களில் சிறப்பு வழிபாடு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நமக்கு பல வகையில் துன்பங்கள், இன்பங்கள் என்று கொட்டி கொடுத்த 2021-ம் ஆண்டு விடை பெற்று விட்டது. 'புத்தாண்டு 2022' பிறந்து விட்டது. 'புத்தாண்டு 2022' மலர்ந்து விட்டதால் நாடு முழுவதும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களைகட்டியுள்ளது.

டெல்லி, கோவா போன்ற மாநிலங்களிலும் மும்பை, பெங்களுரு, ஹைதராபாத் போன்ற நகரங்களிலும் மக்கள் புத்தாண்டை சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் ஜனவரி 10 வரை ஊரடங்கு நீட்டிப்பு.. புதிய கட்டுபாடுகள் அறிவிப்பு.. முழு விவரம் இதோ!

English summary

New Year 2022 has blossomed and New Year celebrations across the country have been weeded out. People in Tamil Nadu and other cities including Chennai, Coimbatore and Madurai are celebrating the New Year