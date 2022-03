தப்பு செய்து ஜெயிலுக்கு போன ஜெயக்குமாருக்கு ஏசி வசதியா தர முடியும்? மா.சுப்பிரமணியன் கிண்டல்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: சிறையில் போலீசார் தன்னை தீவிரவாதிபோல் நடத்தியதாகவும் வெறும் தரையில் கொசுக் கடியில் தவிக்க விட்டதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அளித்த குற்றச்சாட்டுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதிலளித்து இருக்கிறார்.

English summary

Health Minister Ma.Subramaniam has responded to allegations made by former minister Jayakumar that the police treated him like a militant at the Puzhal jail in Chennai and that he was just lying on the ground under a mosquito net.