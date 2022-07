உஷார்.. நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு "மிக கன மழை.." வானிலை மையம் வார்னிங்

Chennai

சென்னை: நீலகிரி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் 2 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் தென்மேற்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதால் ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. குற்றால அருவிகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் நீலகிரி மாவட்டம் மேல் பவானியில் 13 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சின்னக்கல்லார் 12 செமீ, வால்பாறை 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சின்கோனா 9, வால்பாறை தாலுகா அலுவலகம் சோலையாறு பந்தலூர் தாலுகா அலுவலகம் பகுதிகளில் தலா 7 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. தேவாலா 6, நடுவட்டம், கூடலூர் பஜார் பகுதிகளில் தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

English summary

