நீலகிரி, கோவையில் 5 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கனமழை வெளுக்கும் - வானிலை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் தென்மேற்குப்பருவமழை பல ஊர்களில் விட்டு விட்டு பெய்து வரும் நிலையில் இன்று தொடங்கி 5ஆம் தேதி வரைக்கும் நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச மழை அளவு,கரூர் தோகைமலை, ஏத்தாப்பூர், 4, நாகப்பட்டினம், நாமக்கல் , காரியாபட்டி, தாத்தையங்கார்பேட்டை, மதுரை விமான நிலையம், பென்னாகரம் , கொடுமுடி, பொன்னேரியில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. செய்யார், திருப்பூர், சோளிங்கர் , கும்பகோணம், திருவாரூர், திருப்பத்தூர், மதுராந்தகம் , திருமயத்தில் தலா 2 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது, அவலாஞ்சி, கோவிலான்குளம்,வேலூர், பாடலூரில் தலா 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

இன்ற முதல் இன்னும் 5 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மைய இயக்குநர் புவியரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

