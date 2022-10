அய்யயோ.. நடிகை வினோதினியா இது.. "வெங்காய தோசை.." நிர்மலா சீதாராமனை வறுத்து தள்ளி வெளியிட்ட வீடியோ

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜிஎஸ்டி உயர்வு பற்றி ரீல்ஸ் போட்டு கிண்டலடித்த நடிகை வினோதினி.. இப்போது அமெரிக்க டாலர் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு பற்றி சமீபத்தில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதை வைத்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரீல்ஸ் பதிவிட்டுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு தயிர் மோர் மற்றும் லெஸ்சி போன்ற பால் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களுக்கு ஐந்து சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதித்து இருந்தது மத்திய அரசு. இதனையடுத்து ஆவின் பால் லிமிடெட் பால் சம்பந்தமான பொருட்கள் பால், தயிர், மோர், லெஸ்சி போன்ற பால், விலையை உயர்த்தியது. ஆவின் இனிப்புகளும் விலை உயர்த்தப்பட்டது. இதற்கு காரணம் மத்திய அரசின் பால் பொருட்களுக்கு போடப்பட்ட ஐந்து சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி காரணம் என்று கூறப்பட்டது.

டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு நாளுக்கு நாள் வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், 'இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து வருவதாக நான் பார்க்க வில்லை என்றும்.. டாலரின் மதிப்பு உயர்வதாகவே நான் பார்க்கிறேன்' என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். இதனை கிண்டலடிக்கும் விதமாக நடிகை வினோதினி வீடியோ பதிவிட்டுள்ளார்.

ஆத்தீ! ரசம் சாதத்திற்கு ஜிஎஸ்டியுடன் ரூ 11 ஆயிரம் பில்லா?.. நடிகை வினோதினி சொல்ற கணக்கை பாருங்க!

English summary

Actress Vinodhini, who posted reels about the GST hike, has now posted reels on her Instagram page based on Finance Minister Nirmala Sitharaman's recent talk about the value of the US dollar and the Indian rupee.