மதுரை ஆதீன மடத்தின் 293 வது பீடாதிபதியாக அறிவித்த நித்யானந்தா... ஆதினம் பயன்படுத்திய அறைக்கு சீல்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மதுரை ஆதீன மடத்தின் மடாதிபதி அருணகிரிநாதர் உடல்நல குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், தன்னை அடுத்த மடாதிபதியாக சித்தரித்து நித்யானந்தா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மதுரை ஆதீன மடத்தில் அவர் பயன்படுத்திய அறை வேறு யாரும் பயன்படுத்தி விடக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக பூட்டி சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தனக்கென்று ஒரு நாடு தன்நாடு தன் மக்கள் என்று கைலாசாவிற்கு ஓடிப்போனவர் நித்யானந்தா. தங்க நாணயங்கள் வெளியிட்டு தினம் தினம் யுடுயூப்பில் சத்சங்கம் நடத்தி வருகிறார். இந்தநிலையில்தான் மதுரை ஆதின மடத்தின் 293வது குருமகா சன்னிதானமாக தன்னை அறிவித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் எழுதவில்லை.. முழுக்க முழுக்க பிடிஆரே தன் கைப்பட எழுதிய பட்ஜெட்

மதுரை ஆதீன மடத்தின் தற்போதைய பீடாதிபதி அருணகிரிநாதர் சுவாச கோளாறு காரணமாக கடந்த ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி இரவு மதுரை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். மதுரை ஆதீன மடத்தின் மடாதிபதி அருணகிரிநாதர் உடல்நல குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், தன்னை அடுத்த மடாதிபதியாக சித்தரித்து நித்யானந்தா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Nithyananda's statement portraying himself as the next abbot of the Madurai Aadheenam monastery has caused a stir as he is receiving treatment due to ill health. The room he used in the Madurai Aadheenam monastery has been locked and sealed so that no one else can use it.