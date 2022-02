எந்த புகாரும் வரக்கூடாது... நடவடிக்கை எடுப்பேன்.. வெற்றிபெற்ற கையோடு சாட்டை சுழற்றிய ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற அனைவருக்கும் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துள்ளார். வெற்றி பெற்றவர்கள் மீது எந்த புகாரும் வரக்கூடாது என்று தெரிவித்த மு.க ஸ்டாலின் நான் கண்காணித்துக்கொண்டே இருப்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள் மற்றும் 489 பேரூராட்சிகளுக்கு 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேர்தல் எந்தவித அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் அமைதியாக நடந்து முடிந்தது.

தேர்தலில் ஒட்டுமொத்தமாக 60.70 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது. மாநகராட்சிகளில் 52.22 சதவீதம், நகராட்சிகளில் 68.22 சதவீதம், பேரூராட்சிகளில் 74.68 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவானது.

English summary

MK Stalin press meet Anna Arivalayam: ( அண்ணா அறிவாலயத்தில் மு.க ஸ்டாலின் செய்தியாளர் சந்திப்பு) DMK leader MK Stalin has extended his congratulations and congratulations to all the winners of the urban local body elections. MK Stalin said that no complaints should be made against the winners and that he would keep an eye on them.