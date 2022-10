"நயன் - விக்கி எந்த விளக்கமும் வழங்கவில்லை" வாடகைத்தாய் விவகாரத்தில் இறுகும் சுகாதாரத்துறையின் பிடி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தம்பதி தரப்பில் இதுவரை எந்தவித விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை என்று சுகாதாரத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரபல நடிகை நயன்தாரா - இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் ஆகியோருக்கு கடந்த ஜூன் 9ம் தேதி திருமணம் நடைபெற்றது. இதற்கு பிறகு இருவரும் தங்களுடைய படப் பணிகளில் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் வாடகை தாய் மூலமாக இந்த நட்சத்திர ஜோடிக்கு இரட்டைக் குழந்தை பிறந்துள்ளது. கடந்த 9ம் தேதி அந்த குழந்தைகளுடன் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்த இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாரா தம்பதி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தனர்.

ட்வின்ஸில் டிவிஸ்ட் வைத்த நடிகை.. வாடகைத் தாய் முறையில் பதிவு செய்த ஆதாரத்தை காட்டிய நயன்தாரா?

English summary

According to the health department, no explanation has been given so far by the Nayanthara-Vignesh Sivan couple.