என்னை யாராலும் ஓரங்கட்ட முடியாது.. “அது ஜெயலலிதாவிற்கு செய்யும் துரோகம்” - கொந்தளித்த ஓ.பி.எஸ்!

Chennai

சென்னை : என்னை கட்சியில் இருந்து எந்த நேரத்திலும் யாராலும் ஓரங்கட்டவோ பிரிக்கவோ முடியாது. இது காலத்தின் கட்டாயம் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்த விவாதங்கள் கடுமையாக எழுந்துள்ள நிலையில், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார்.

பொதுச் செயலாளர் என்ற பொறுப்பு ஜெயலலிதாவுக்கு மட்டுமே உரிமையானது, மீண்டும் பொதுச் செயலாளர் பதவி உருவாக்கினால் அது ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுத்த மரியாதை காலாவதியானதாக அர்த்தம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

OPS: ஒற்றை தலைமை கூடாது.. இரட்டை தலைமைதான் தொடர வேண்டும்.. வெடித்து சீறி ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி

English summary

AIADMK co-ordinator O.Panneerselvam has said that if the post of general secretary is created again, it means that the respect given to Jayalalithaa has expired.