ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி இல்லை.. அக்.2ல் பேரணி நடத்த தடை.. காவல்துறை சுற்றறிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அக்.2ம் தேதி எந்தவொரு அமைப்புகளுக்கும் பேரணி நடத்த அனுமதி இல்லை என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் 50-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அக்டோபர் 2-ந் தேதி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடத்த அனுமதி கோரி இந்து மத அமைப்பான ஆர்எஸ்எஸ் நிர்வாகிகள் பலர் சென்னை ஐகோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதி இளந்திரையன், ஆர்எஸ்எஸ் நிபந்தனைகளுடன் ஊர்வலத்துக்கு அனுமதி வழங்குமாறு போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார். செப்.28ம் தேதிக்குள் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலத்திற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

பொய்ப்பிரசாரம் முறியடிப்பு.. தமிழகத்தில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊர்வலம் அமைதியாக நடக்கும்.. அர்ஜூன் சம்பத் உறுதி

English summary

Police Said, On October 2, some other organizations have also requested permission to hold a human chain rally in Tamil Nadu. As this will cause law and order problem, so denied permission for RSS procession.