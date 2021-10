தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை அக்டோபர் 26ல் தொடங்கும்... இயல்பான அளவு பெய்யும் - வானிலை மையம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வங்கக் கடல் மற்றும் தென்னிந்திய பகுதிகளில் வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்கில் அக்டோபா் 26ஆம் தேதி முதல் வடகிழக்குப் பருவக்காற்று வீசுவதற்கான சாதகமான சூழல் நிலவுவதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய தென் மண்டலத் தலைவா் எஸ்.பாலச்சந்திரன் கூறியுள்ளார். நடப்பாண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை இயல்பை ஒட்டி இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஜூன் முதல் அக்டோபர் வரை தென்மேற்குப் பருவமழைக்காலமாகும். அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை வடகிழக்குப் பருவமழைக்காலமாகும். ஜூன் மாதத்தில் தொடங்கிய தென்மேற்கு பருவமழை விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபா் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது வாரத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்குவது வழக்கம். டிசம்பர் வரை இப்பருவமழை தொடரும். கடந்த ஆண்டை பொறுத்தவரை வடகிழக்குப் பருவமழை தாமதமாக அக்டோபா் 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. கடந்த ஆண்டு வடகிழக்குப் பருவமழை காலத்தில் உருவான நிவர் மற்றும் புரேவி புயல் காரணமாக கனமழை பெய்தது. சென்னை, கடலூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தில் மிதந்தன. முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக அதிக அளவில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுக்கப்பட்டது. இந்தக் காலகட்டத்தில் தமிழகத்தில் இயல்பைவிட அதிக மழை கிடைத்தது.

English summary

North east monsoon in Tamil Nadu: The northeast monsoon is expected to set in over Tamil Nadu on October 26. The IMD has also forecast a fairly widespread rainfall over the State Nearly 22 districts, including Tiruchi, the Nilgiris, Namakkal, Salem, Kallakurichi and Vellore, are likely to experience heavy to very heavy rainfall at one or two places.