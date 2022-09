முஸ்லிம் சிறுவன் தாக்குதலில் “திருப்பம்”- நடந்ததோ சென்னையில்.. செய்தது “வட இந்தியர்” - பகீர் பின்னணி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: குல்லா அணிந்த காரணத்துக்காக 8 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் முஸ்லிம் சிறுவனை தாக்கிய நபர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ள நிலையில் அவர் வட இந்தியாவை சேர்ந்தவர் என்பது போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சிறுவன் முஹம்மது இக்லாஸ். 8 ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் இவர், ரங்கராஜபுரத்தில் உள்ள ரஹீமா மசூதியில் குர்ஆன் மனனம் செய்து வந்து உள்ளார்.

இந்த நிலையில் நேற்று முந்தினம் இரவு 8 மணியளவில் மசூதியில் இருந்து சைக்கிளில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் முஹம்மது இக்லாஸ். அப்போது அவரை வழிமறித்த நபர் குல்லா ஒரு கேடா என்று கூறி தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

North Indian Man arrested in Chennai Kodambakkam who attacked Muslim boy for wearing Cap on friday. Ashok Nagar police search the man using CCTV footages and arrested today and filed cases in Non bailable sections.