ராஜகுரு.. "அவருக்கே" அட்வைஸ் தருவேன்.. ஒரே வார்த்தையில் சீண்டிய சசிகலா.. அஸ்திரத்தை எடுத்த அதிமுக?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் எம்ஜிஆருக்கே தான் ஆலோசனை கூறியதாக சசிகலா கூறியது அதிமுகவினர் இடையே கொதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. சசிகலா பேச்சால் அதிமுக தரப்பில் பல முக்கிய தலைகள் கொதித்து போய் இருப்பதாக தகவல்கள் வருகின்றன.

தமிழ்நாடு சட்டசபை தேர்தல் முடியும் வரை அமைதியாக இருந்த சசிகலா தற்போது அதிமுகவை கட்டுப்படுத்த போவதாக களமிறங்கி உள்ளார். தினமும் அதிமுக, அமமுகவின் தொண்டர்களிடம் போனில் பேசி ஆடியோ வெளியிட்டு வருகிறார்.

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த ஒரு வருடத்தில் வெளியான ஆடியோ ரிலீஸ்களை விட சசிகலா கடந்த ஒரு மாதத்தில் அதிக ஆடியோக்களை ரிலீஸ் செய்துவிட்டார். 100க்கும் மேற்பட்ட ஆடியோக்களை ரிலீஸ் செய்தும் கூட இன்னும் பெரிதாக சசிகலா எந்த பாதிப்பையும் அதிமுகவில் எடுக்கவில்லை.

ஆத்தாடி.. விட்டா அண்ணாவுக்கே ஆலோசனை சொன்னேன்னு சொல்வார் சசிகலா.. கலாய்க்கும் ஜெயக்குமார்!

English summary

Not in a good taste: AIADMK is not taking Sasikala statement on MGR not so lightly in the leaked audio call.