எல்லாமே 'கணக்கு' தான்.. 2 பேர் மட்டும் இல்ல.. முட்டி போதும் ‘தலை’கள்.. பச்சைக்கொடி காட்டுமா பாஜக?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாளை தமிழகம் வரும் பிரதமர் மோடியைச் சந்திக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி இருவருமே காய்நகர்த்தி வரும் நிலையில் இன்னும் சில கூடுதல் தகவல்களும் பாஜக வட்டாரத்தில் உலவி வருகின்றன.

பாஜகவுடன் நெருக்கமாக இருந்து வரும் கிருஷ்ணசாமி, ஜிகே வாசன், ஜான் பாண்டியன் போன்றோரும் பிரதமர் மோடியை சந்திக்க பாஜகவிடம் மனு கொடுத்துள்ளனராம்.

2024 லோக்சபா தேர்தலுக்கு பாஜக தயாராகி வரும் நிலையில், தங்களுக்கான சீட்களை உறுதி செய்யும் திட்டத்துடனே, கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்களும் பாஜகவை மொய்த்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுவரை யாருக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் வழங்கப்படாத நிலையில், பிரதமர் மோடியை வரவேற்க அல்லது வழியனுப்பவாவது அழைக்கப்படுவோம் என அவர்கள் நம்பிக்கையில் இருந்து வருகிறார்களாம்.

பிரதமர் மோடி பிளானில் திடீர் சேஞ்ச்? மதுரையில் இருந்து காரில் பயணம்? பறக்கும் கொடி.. பரபர தகவல்கள்!

English summary

While both O.Panneerselvam and Edappadi Palaniswami are making preparations to meet Prime Minister Modi who is coming to Tamil Nadu tomorrow, some additional information is also circulating in BJP circle. Dr Krishnasamy, GK Vasan, John Pandian have also petitioned BJP to meet PM Modi.