நுங்கம்பாக்கத்தை வாட்டும் மழை... 200 ஆண்டுகள் பெய்த மழை அளவு...பிரதீப் ஜான் பட்டியல்

சென்னை: நுங்கம்பாக்கத்தில் கடந்த 1943ஆம் ஆண்டு 550 மிமீ அளவிற்கு அதிகனமழை கொட்டித்தீர்த்தது. இதே போல கடந்த 7ஆம் தேதி 215 மிமீ அளவிற்கு மழை பெய்துள்ளது. கடந்த 200 ஆண்டுகளில் நுங்கம்பாக்கத்தில் பதிவான மழை அளவினை பட்டியலிட்டுள்ளார் பிரதீப் ஜான்.

மழை வெள்ளத்திற்கு 4 பேர் மரணம்...24 மணி நேரமும் தயார் நிலை - கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன்

கடந்த சனிக்கிழமை மாலை சென்னையில் தொடங்கிய மழை விடாமல் பெய்து வருகிறது. சென்னையில் சனிக்கிழமை மாலையில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை வரை மட்டும் 207 மிமீ மழை பெய்துள்ளது.

The Chennai Rainfall of 215 mm on 7 Nov, 2021 stand. 1996 - 348 mm on 14 June followed by 193 mm on 15 June and was preceded by 113 mm on 13 June. 1985 & 1952 48 hours event was big too. Nungambakkam is taken for analysis as it has data for 200 years.