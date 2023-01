ஜன.23ல் ஓ பன்னீர் செல்வம் முக்கிய ‛மூவ்’.. ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் குறித்து ஆலோசனை..ஆஹா

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா மரணமடைந்த நிலையில் பிப்ரவரி 27ல் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என நேற்று அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த தேர்தல் என்பது அதிமுகவுக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி உள்ளது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனியாக செயல்பட்டு வருவது தான் இதற்கு காரணமாகும். இந்நிலையில் தான் ஜனவரி 23ல் ஓ பன்னீர் செல்வம் தனது மாவட்ட செயலாளர்களுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்த உள்ளார். இதன் பின்னணி என்ன? என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்தவர் திருமகன் ஈவெரா. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் மகன் ஆவார். இந்நிலையில் தான் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட திருமகன் ஈவெரா கடந்த 4ம் தேதி திடீரென மரணமடைந்தார்.

இதையடுத்து ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காலியானது. மேலும் அடுத்த 6 மாதத்துக்குள் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் வரும் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கர்நாடகா சட்டசபை தேர்தலுடன் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கும் தேர்தல் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகின.

It has been announced yesterday that by-elections will be held on February 27 after Erode East Assembly Constituency Congress MLA Thirumagan Evera passed away. This election has created a big problem for the AIADMK. The reason for this is that Edappadi Palanisamy and O Panneer Selvam are working alone. In this case, O Panneer Selvam is going to hold an important meeting with his district secretaries on January 23.