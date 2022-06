மாவட்ட செயலாளர்கள் எடப்பாடி பக்கம்.. என்ன செய்வார் ஓபிஎஸ்.. வீட்டில் குவிந்த தொண்டர்களுடன் சந்திப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் ஒருபுறம் பரபரப்பை எட்டிய நிலையில் தனது வீடு முன்பாக குவிந்துள்ள தொண்டர்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார் ஓ. பன்னீர் செல்வம். தொண்டர்கள் பலரும் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு ஆதரவாக முழக்கமிட்டனர்.

ஒற்றைத் தலைமை குறித்து நிர்வாகிகளுடன் 8வது நாளாக ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் தொண்டர்களை ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்தித்து வருகிறார். ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து தொண்டர்கள் ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாகி வருகிறது. கடந்த 8 நாட்களாகவே அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் வீடுகளில் ஆலோசனை நடத்தி வருகின்றனர். இருவரின் வீடுகளில் வாசல்களிலும் தொண்டர்கள் குவிந்துள்ளனர்.

ஒற்றை தலைமை விவகாரம்..ஓபிஎஸ் வீட்டில் நீடிக்கும் ஆலோசனைகள்.. இபிஎஸ் வீட்டில் குவிந்த தொண்டர்கள்

English summary

O. Panneer selvam has met with volunteers who have gathered in front of his house as the singles leadership affair has reached a tipping point.Many of the volunteers chanted in support of O. Panneer selvam.