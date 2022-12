ஜெ. ஜாமீனுக்கு 100 கோடி அபேஸ்! இபிஎஸ் ஜெயிலுக்கு போனால்தான் உருப்படும்! போட்டுத் தாக்கிய புகழேந்தி!

Chennai

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு பிணை செலுத்த வேண்டுமென இபிஎஸ் அணியினர் 100 கோடி பணத்தை கேம்ப் போட்டு வசூல் செய்து தங்களது பைகளை நிரப்பி கொண்டனர் எனவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமியை கொஞ்ச நாள் சிறையில் அடைத்தால் அதிமுகவும் தப்பிக்கும் என ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளரான பெங்களூர் புகழேந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கும் முன்னர் உடல்நலக் குறைவால் சென்னை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நீண்ட நாள் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் காலமானார்.

இந்நிலையில் ஜெயலலிதா மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் சந்தேகம் எழுப்பிய நிலையில் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி இது குறித்து விசாரிக்க ஒரு நபர் ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தார்.

O. Panneerselvam suppoter Bangalore pugazhendhi has severely criticized that the EPS team has collected 100 crores of money by setting up a camp and filling their pockets to pay bail to former Chief Minister Jayalalithaa.