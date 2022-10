தேர்தலுக்கு முன்பு ஒன்று.. இப்போது வேறா? வாக்குறுதி என்னாச்சு?- ஆசிரியர்களுக்கு ஆதரவாக ஓபிஎஸ் குரல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : போட்டித் தேர்வை எதிர்த்துக் குரல் கொடுத்த தி.மு.க, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் போட்டித் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று அறிவித்து இருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது எனத் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தொடர்பாக திமுக தேர்தலுக்கு முன்பு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாமல் ஏமாற்றியுள்ளதாக ஓ.பன்னீர் செல்வம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அரசு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள போட்டித் தேர்வினை ரத்து செய்துவிட்டு, தேர்ச்சி மூப்பு அடிப்படையில் பணி நியமனம் வழங்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் ஓ பன்னீர்செல்வம்.

English summary

AIADMK Coordinator O. Panneerselvam has said that it is condemnable to announce that the competitive exam will be held after the DMK came to power, which had voiced its opposition to the conduct of competitive exam by Teachers recruitment Board.