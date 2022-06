அடடே.. இது செம்மயா இருக்கே! இபிஎஸ்-ஐ விட ஓபிஎஸ்-க்கு தான் ‘ஆதரவாளர்கள்’ அதிகம்! இங்க பாருங்க டேட்டா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றத் தலைமை தொடர்பாக பலத்த விவாதங்கள் எழுந்திருக்கும் நிலையில், எடப்படி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவரில் யாருக்கு அதிகம் என பார்த்தால், நமக்கு கிடைத்துள்ள 'தகவல்கள்' அடிப்படையில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்குத்தான் ஆதரவாளர்கள் அதுவும் இரு மடங்கு அதிகமாக உள்ளனர். அது எப்படி என பார்க்கலாம்..

சண்டை, சச்சரவுகள், நீதிமன்றம், காவல்துறை கெடுபிடி உள்ளிட்ட பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு பிறகு அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த 23ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரு வெங்கடாசலபதி திருமன மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் ஏற்கெனவே அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் ஒப்புதல் பெற்ற 23 தீர்மானங்களை தவிர வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படக்கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது.

சிக்கலை பாருங்க.. உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் கிடைக்குமா?

English summary

Amidst the heated debate over the AIADMK's single leadership, O. Panneerselvam have twice as many supporters as Edappadi Palanisamy and based on the 'information' we have.