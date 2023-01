எல்லா பக்கமும் கேட் போட்டா எப்படி? பரபரத்த தேனி டீம்..முக்கிய ஆலோசனையாம்! இது தான் ஓபிஎஸ் திட்டமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக விவகாரம் தற்போது உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையில் இருக்கும் நிலையில் தன் பக்கம் சில சாதகமான அம்சங்கள் நடந்து வரும் சூழலில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து ஆதரவாளர்களுடன் ரகசிய ஆலோசனை நடத்தி இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். அதில் முக்கிய முடிவுகள் சில எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரை தொடரும் என்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள். உச்ச நீதிமன்ற வழக்கின் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் தேர்தல் ஆணையம் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது.

தற்போது அதிமுகவின் பொதுக்குழு செல்லுமா செல்லாதா என்பதுதான் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் தேர்தல் ஆணையத் தரவுகளின் படி இன்னும் மூன்று ஆண்டுகள் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவே தொடர்கிறார். இதன் காரணமாக அவர் ஒப்புதல் இன்றி நடந்த பொதுக்குழு செல்லுமா என்பது கேள்வியாக இருக்கிறது.-

டெல்லி கொடுத்த சிக்னல்.. அதிமுகவின் 3வது சக்தி எடப்பாடி தான்.. அடித்து சொல்லிய ஆர்பி உதயகுமார்!

English summary

O. Panneerselvam is holding a secret consultation with his supporters regarding the next step in the situation where the AIADMK issue is currently under trial in the Supreme Court and there are some positive aspects on his side. It has been reported that some important decisions have been taken.