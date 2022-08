வண்டியை நேர அங்கேயே விடுங்க! இபிஎஸ்க்கு ஷாக் கொடுக்க ஓபிஎஸ் போடும் திட்டம்! இனிதான் இருக்கு ட்விஸ்ட்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து பின்னடைவுகளை சந்தித்து வரும் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்கும் வகையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டு இருப்பதாக கூறுகின்றனர் தேனி ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்

அதிமுகவில் என்னதான் ஆச்சு எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு என்பது போல கடந்த சில நாட்களாகவே அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிருப்தியில் தான் இருக்கிறார்கள். காரணம் திடீரென ஓபிஎஸ்க்கு சாதகமான சில நிகழ்வுகள் தான்.

உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முன்னதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அதிமுகவில் இனி தாங்கள் வைத்தது தான் சட்டம் என்ற ரீதியில் இருந்தனர்.

English summary

O Panneerselvam is said to be planning a major move along with his supporters to give a shock treatment to Edappadi Palaniswami who has been facing successive setbacks in the AIADMK.