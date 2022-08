தட்றோம் தூக்குறோம்..அதிமுக 2.0! அதிரடி முடிவெடுத்த ஓபிஎஸ்! ’கிளை’ முதல் ’தலை’ வரை! தயாரான பட்டியல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டாலும் தான் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக தொடர்வதாக கூறிவரும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் முதல் கிளை கழக நிர்வாகிகள் வரை புதிய பட்டியல் ஒன்றை தயாரித்துள்ளதாகவும் விரைவில் அந்த பட்டியல்களை அடுத்தடுத்து வெளியிட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு நெருக்கடியை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

அதிமுகவின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் கடந்த 11ம் தேதி சென்னையில் வானகாரத்தில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிகள் ரத்து செய்யப்பட்ட ஓபிஎஸ் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

அதே நேரத்தில் ஒரு கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்தஎடப்பாடி பழனிச்சாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக நியமிக்கப்ட்டதோடு, 4 மாதங்கள்ல் பொதுச்செயலாளர் தேர்தல் நடத்தவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அப்பவே கடுமையாக கண்டித்தாரே! அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு எதிரான ஓபிஎஸ் வழக்கு.. இன்று விசாரணை!

English summary

It has been reported that O. Panneerselvam in AIADMK has prepared a new list from the chief executive to the branch executives and is planning to publish those lists one after the other soon to increase the crisis for Edappadi Palanichami's side.