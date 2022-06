’கண்ணுல பயத்த பார்த்துட்டேன்’ குஷியான ஓபிஎஸ்..! இனிதான் என்ன பத்தி தெரியும்? ‘லோக்கல்’ கை மூலம் சவால்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சசிகலாவுடன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கைகோர்த்தால் மேலும் பலர் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு தாவ வாய்ப்பிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி சற்றே கலக்கத்தில் உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு கலக்கத்தில் இருப்பதை உணர்ந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஏக குஷியில் இருக்கிறார்

தற்போதைய நிலையில் அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. வரும் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் ஒற்றைத் தலைமை குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.

இதில் பழனிசாமிக்கு 99% மாவட்ட தலைவர்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் சொந்த மாவட்டமான தேனியில் பழனிசாமிக்கு ஆதரவாகப் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவை வீழ்த்த சிலர் முயற்சிக்கின்றனர்! முதல்முறையாக மௌனம் கலைத்த எடப்பாடி! பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

English summary

Edappadi Palanichamy is said to be somewhat confused that if O. Panneerselvam joins hands with Sasikala, many more may join the OPS. In this situation, O. Panneerselvam, realizing that Edappadi Palanichamy's party is in turmoil, is in happy.