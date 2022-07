மீண்டும் குடைச்சல்.. லெட்டரை வைத்தே எடப்பாடிக்கு தண்ணி காட்டும் ஓபிஎஸ்.. அப்போ ஈபிஎஸ் திட்டமெல்லாம்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு நாட்கள் நெருங்கி வரும் நிலையில், பொதுக்குழுவுக்கான அழைப்புக் கடிதத்தை வைத்தே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான தனது அடுத்த மூவை நகர்த்தியுள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

ஒருபக்கம், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்துவதற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தை நாடி வரும் நிலையில், பொதுக்குழுவுக்கான ஏற்பாடுகளில் தீவிரமாக இறங்கி இருக்கிறது எடப்பாடி பழனிசாமி டீம்.

பொதுக்குழுவுக்கான அழைப்பிதழ்கள் அனைவருக்கும் அனுப்பப்பட்ட நிலையில், 15 நாட்களுக்கு முன்பே பொதுக்குழு நோட்டீஸ் வழங்கவில்லை எனக் கூறி நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார் ஓ.பி.எஸ்.

அதிமுக பொதுக்குழு..! நீதிமன்ற படிக்கட்டேறிய ஓபிஎஸ்! முறையீட்டை ஏற்ற நீதிபதி..! நாளையே விசாரணை!

English summary

O. Panneerselvam has approached the court claiming that did not issue notice before 15 days for ADMK general body. Only tomorrow's hearing will tell whose hand will height.