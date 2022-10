500 கார்களாம்.. ‘ஒன் மேன்’ ஓபிஎஸ்! பசும்பொன் புழுதி பறக்க.. லிஸ்ட் எடுத்த டீம்.. 2 தலைகள் ஆப்சென்ட்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகிய இருவருமே நாளை தேவர் குருபூஜைக்கு பசும்பொன் செல்லாத நிலையில், ஒன் மேன் ஆர்மியாக 500 கார்களுடன் புழுதிபறக்கச் சென்று மாஸ் காட்ட இருக்கிறார் ஓ.பன்னீர்செல்வம் என்கிறார்கள் அவரது ஆதரவாளர்கள்.

ஆண்டுதோறும் அதிமுக பொருளாளர் என்ற முறையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், தேவர் தங்க கவசத்தை மதுரையில் வங்கியில் இருந்து பெற்றுச் சென்று குருபூஜை விழாகமிட்டியாரிடம் ஒப்படைப்பது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு ஈபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதல் காரணமாக அந்தப் பொறுப்பு மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தேவர் குருபூஜை விழாவில் தங்களது செல்வாக்கைக் காட்ட ஓபிஎஸ் தரப்பு அதிரடியாக தயாராகி வருகிறது.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் மோதலுக்கு மத்தியில், தங்கள் பலத்தைக் காட்டும் வகையில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் பிரமாண்ட ஏற்பாடுகளை ஓபிஎஸ் அணியினர் மேற்கொண்டுள்ளனராம்.

English summary

While DMK chief M.K.Stalin and AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami will not go to Pasumpon Thevar Guru pooja tomorrow, O.Panneerselvam is going with 500 cars and plans to show his mass.